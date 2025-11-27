Senado acepta en fast track renuncia de Gertz Manero a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en fast track la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República bajo el argumento de "causa grave", ello por aceptar ser embajador en un país amigo.

Con la dispensa de todos los trámites y en una hora el pleno legislativo con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 22 sufragios en contra del PRI, PAN y MC se aprobó el acuerdo para aceptar la renuncia de Gertz Manero.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, previamente dio lectura a los argumentos de la renuncia: "El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como causa grave el motivo de la misma".

En tribuna, Clemente Castañeda, senador por MC, argumentó el voto en contra de la renuncia al señalar que el ser designado embajador no es una causa grave para aceptar dicha renuncia.

