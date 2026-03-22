Senado alista discusión de Plan B de reforma electoral con Taddei

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Sin consenso entre los partidos que integran la

, este lunes las

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de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado discutirán y votarán el dictamen de la iniciativa delde la reforma electoral enviada hace unos días por la presidenta Claudia Sheinbaum.Previamente, al filo del mediodía, dichas comisiones recibirán a ladel(INE),, quien solicitó ser escuchada para exponer sus puntos de vista sobre la propuesta del Ejecutivo.Lade las comisiones dictaminadoras está convocada a las 6 de la tarde de este lunes, y aunque elmantiene su desacuerdo,tiene los votos suficientes para aprobar el dictamen en comisiones.En donde se le puede complicar laes en el pleno, ya que aún no ha amarrado el apoyo del grupo parlamentario del, que no respalda la propuesta de que lade mandato se pueda realizar al mismo tiempo que la elección federal de 2027.La presidenta del Senado,, informó que la intención dees dar ladel dictamen en ladel Pleno del próximo martes y llevar a cabo la discusión yen ladel miércoles."En la Cámara de Senadoras y Senadores se planea discutir laen materia política que es conocida como el. Entre los puntos torales está laen los congresos, tanto a nivel federal como en los locales, así de los órganos electorales como el caso del INE, y también el caso de los tribunales electorales locales y el federal. Otro punto importante es fortalecer el derecho de la ciudadanía a solicitar lade la titular o el titular del Poder Ejecutivo federal y se podrá determinar si es en el tercer o en el cuarto año de gobierno", explicó.