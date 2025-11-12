Senado aprobará en fast track 314 ascensos en Marina, Ejército y Guardia Nacional

El pleno del Senado de la República avalará este miércoles en su sesión ordinaria en fast track un total de 314 ascensos de integrantes de la Marina, Ejército y Guardia Nacional.

En el caso de la Armada de México son un total de 113 ascensos en diversos Grados Navales de la Armada de México.

El dictamen ratifica el nombramiento de tres almirantes, ocho vicealmirantes, 31 contraalmirantes y 71 capitanes de navío. Además, de ese total, ocho nombramientos corresponden a mujeres.

El resto de los ascensos propuestos el Ejecutivo Federal, es decir 201, son para personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, actualmente conformada por militares en su mayoría.

La senadora por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, criticó el proceso en fast track de estos 314 nombramientos, ya que los legisladores ni siquiera conocen los expedientes o antecedentes de los militares y marinos que serán ascendidos.

"No es un asunto de descalificación per se, esto tiene que ver justamente con que en el 2023 este Senado justamente aprobó de manera rápida un listado importante de ascensos entre ellos el de Manuel Farías que estaba propuesto y fue votado para ocupar el cargo de vicealmirante en 2023 y hoy justamente Manuel Farías está atendiendo un proceso penal en la cárcel acusado de 'huachicol' o 'huachicoleo'".

"Lo digo justamente por qué al no tener este Senado cuidado, la atención, el detalle, no obstante que esto ya pudo haber sido revisado por el Ejecutivo, pues este Senado tiene una tarea que cumplir al respecto. Si no fuera así, ¿para qué formamos parte de este procedimiento?", cuestionó.