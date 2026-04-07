Senado aprueba Ley para fomento de infraestructura y desarrollo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

aprobó la Ley para el Fomento de la

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Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual define un marco legal que permita la participación del sector privado y social en proyectos de infraestructura pública mediante esquemas de inversión mixta, directa o indirecta.El Partido Revolucionario Institucional () y Partido Acción Nacional () rechazaron la nueva ley presidencial al calificarla como "" al gobierno federal y la misma fomentará discrecionalidad, amiguismo, tráfico de influencias y simulación.Durante la sesión ordinaria se aprobó en lo general y en lo particular cony 28 en contra, y se turnó al Ejecutivo Federal, la reforma presidencial que permite la suscripción de contratos por hasta 40 años, con la intención de brindara los inversionistas y asegurar la continuidad de las obras independientemente de las variaciones en los ingresos gubernamentales.Los proyectos se enfocarán en áreas estratégicas como, puertos, salud y agua.Se crea elcomo un(presidido por el) encargado de definir prioridades, emitir recomendaciones y dar seguimiento a las inversiones.En tribuna, la senadora del, Imelda Margarita Sanmiguel, indicó que esta nueva ley contiene, que privilegian y que se convierten en un sistema exclusivo que va a beneficiar a un grupo de empresarios afines al régimen. "Es una" y se incrementará el tráfico de influencias y negocios al amparo del amiguismo."Esa reforma es unde cómo ser discrecional, de cómoy de cómo manejar el dinero sin controles.. Así que toda reforma que carezca de controles dey que debilite la rendición de cuentas es inadmisible".Claudia Anaya, senadora del, comentó que hay undel recurso de losde los trabajadores. "Hoy en día pueden tomar el 30% de los ahorros de las Afores para, pero no para este tipo de proyectos, ya porque faltaba un instrumento financiero que hoy se crea en esta ley"."Esta es la manera en la que se toma dinero de los ahorradores y se va a proyectos si gubernamentales, pero con inversión privada, eso es lo que está aprobando la izquierda de este país. Muy bien, fuera máscaras, esto también está generando una distorsión de lo que es la definición del gasto corriente estructural", apuntó.La nueva ley cuenta con, el ordenamiento regula los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de, que contribuyan aly al bienestar del pueblo de México, a través de la participación de los sectores público y privado.En tribuna, el, secretario de lay Crédito Público, explicó que se trata de un proyecto que busca consolidar un marco jurídico integral para ordenar, fortalecer y dar certidumbre a laestratégica en el país, bajo una visión de desarrollo con bienestar,y responsabilidad fiscal.Detalló que la propuesta contempla ejes que dan sustento a un nuevo modelo deestratégica, incorporando mecanismos claros de financiamiento, ejecución, gobernanza, disciplina fiscal,, indispensables para garantizar su eficacia y viabilidad en el largo plazo.Se instrumentan en la nueva ley los esquemas deque permiten adecuar la intervención de los distintos sectores a la naturaleza de cada proyecto, preservando en todo momento laen materia de riesgos, gobernanza y desempeño.Esto, por medio de la figura de "" como figuras jurídicas y financieras que facilitan lay la canalización de recursos hacia la infraestructura productiva, sin generar por sí mismo obligaciones financieras para el Estado.