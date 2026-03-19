logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Senado aprueba permiso para que 60 marinos mexicanos entrenen en EU

La capacitación se realizará en Camp Shelby, Mississippi, del 6 de abril al 30 de mayo.

Por El Universal

Marzo 19, 2026 02:58 p.m.
A
Senado aprueba permiso para que 60 marinos mexicanos entrenen en EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

Senado aprobó
una nueva solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


para que un grupo de 60 marinos mexicanos participen en entrenamiento para operaciones especiales en Mississippi, Estados Unidos de América.
Durante la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad con 69 votos la solicitud de permiso para que 60 elementos que integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, fuera de los límites del país.
Ello a efecto de que participen en el evento denominado "Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales", que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de 2026, en el Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, Estados Unidos de América.
Sin discusión, se avaló que los marinos mexicanos se trasladarán con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones, a bordo de una aeronave de esa Institución que proponga la Sección Tercera (Operaciones) de la Jefatura de Operaciones Navales, que despegará el 1 de abril de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México y retornaría a territorio nacional, en el citado aeropuerto, el 30 de mayo de 2026.
El Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi, permite entrenamiento de maniobras a nivel de batallón para infantería, ejercicios de pelotón de infantería mecanizada con fuego real, tiro de artillería de campaña y una amplia gama de actividades de apoyo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senado aprueba permiso para que 60 marinos mexicanos entrenen en EU
Senado aprueba permiso para que 60 marinos mexicanos entrenen en EU

Senado aprueba permiso para que 60 marinos mexicanos entrenen en EU

SLP

El Universal

La capacitación se realizará en Camp Shelby, Mississippi, del 6 de abril al 30 de mayo.

Feria del Caballo en Texcoco mantiene prohibición de narcocorridos
Feria del Caballo en Texcoco mantiene prohibición de narcocorridos

Feria del Caballo en Texcoco mantiene prohibición de "narcocorridos"

SLP

El Universal

El cantante Luis R. Conríquez regresa a la feria tras incidente en 2025 sin violar la prohibición.

Víctimas de feminicidio intentaron defenderse de su agresor
Víctimas de feminicidio intentaron defenderse de su agresor

Víctimas de feminicidio intentaron defenderse de su agresor

SLP

El Universal

Autoridades confirmaron que las víctimas presentaron huellas de defensa y el agresor está en prisión preventiva.

Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania
Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania

Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania

SLP

El Universal

El encuentro privado entre Sheinbaum y Steinmeier contó con la participación de altos funcionarios mexicanos.