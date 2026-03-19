Senado aprueba permiso para que 60 marinos mexicanos entrenen en EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

una nueva solicitud de la presidenta

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para que un grupo departicipen en entrenamiento para operaciones especiales en Mississippi, Estados Unidos de América.Durante la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad conla solicitud de permiso para que 60 elementos que integran lade la, fuera de los límites del país.Ello a efecto de que participen en el evento denominado "de la Unidad de Operaciones Especiales", que se llevará a cabo delal 30 de mayo de 2026, en elen Mississippi, Estados Unidos de América.Sin discusión, se avaló que los marinos mexicanos se trasladarán cony armamento orgánico, sin municiones, a bordo de unade esa Institución que proponga la Sección Tercera (Operaciones) de la Jefatura de Operaciones Navales, que despegará el 1 de abril de 2026 del, Estado de México y retornaría a territorio nacional, en el citado aeropuerto, el 30 de mayo de 2026.Elen Mississippi, permitea nivel de batallón para infantería,de infantería mecanizada con fuego real, tiro de artillería de campaña y una amplia gama de actividades de apoyo.