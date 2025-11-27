Senado discute renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Después de que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, envió su carta de renuncia a la Cámara de Senadores, los legisladores de distintos grupos parlamentarios discuten su posible aprobación.

En el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que se aprobó el tema "al haber sido calificado como causa grave".

"No hay causa grave", dice senador panista

El senador panista Raymundo Bolaños Azocar aseguró que no existe causa grave para aceptar la renuncia del fiscal Gertz Manero.

"El fiscal lo que anuncia es que lo han propuesto como embajador en un país amigo", subrayó.

Llama Laura Itzel Castillo a respetar escaños

La presidenta Laura Itzel Castillo pide a los legisladores dirigirse con respeto y solicita que quienes no son senadores no estén en los escaños. "No caigamos en provocaciones; estamos discutiendo un asunto trascendental para la patria", aseguró.

Partido del Trabajo aceptará renuncia, dice Sánchez García

La senadora Lizbeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, aseguró se aceptará la renuncia. "La autonomía funciona, está viva y es una garantía para nuestro país", dijo.

La petista subrayó que su bancada acompañará este proceso de renuncia "con responsabilidad".

PRI en contra, señala Añorve

"El PRI no puede, no debe y no va a aceptar que, por otra chamba, un premio diplomático, un movimiento político disfrazado de cortesía constitucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Eso no es una renuncia", expresó el senador priista Manuel Añorve en tribuna.

"Hoy sin duda tiene que quedar muy claro que no hay causa más grave que calificar el que alguien no quiera continuar al frente de una responsabilidad, alguien que está haciendo del conocimiento al Senado a través de un medio escrito, me parece que esa es la causa más grave que se tiene que calificar, por lo tanto debemos de iniciar el proceso de selección de un nuevo o nueva fiscal de la República", expuso el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde.

El pleno del Senado inició el debate de la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero al "haber calificado como causa grave el motivo de la misma".