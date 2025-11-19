logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Senado inicia debate de nueva Ley contra la Extorsión

En el Senado se debate una Ley que busca prevenir la extorsión con penas de hasta 41.6 años. Entérate de los cambios propuestos y las implicaciones de esta medida.

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 08:13 p.m.
A
Senado inicia debate de nueva Ley contra la Extorsión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República inició el debate del dictamen a la minuta que expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece prisión de hasta 41.2 años a quienes cometan este delito.

Durante la sesión vespertina de este miércoles y luego de la dispensa de trámites, se prevé que el dictamen sea avalado por unanimidad y debido a unas 15 modificaciones sea devuelto a San Lázaro, donde se allanarán a los cambios.

Se contempla también una básica de 15 a 25 años de cárcel a quien cometa este delito. Se establece que por primera vez se establecerá penas homologadas en todo el país y que convierte la extorsión en un delito que se perseguirá de oficio.

Entre las agravantes se establecen que cuando exista violencia, armas, disfraz de policía, entre otros, se suma entre 3 y 17 años más, alcanzando hasta 41.6 años de prisión. En el caso de los llamados montachoques se considerados modalidad agravada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando existan autoridades cómplices: hasta 20 años si no denuncian los delitos que conocen.

Hasta 30 años para autoridades que permitan extorsiones desde prisión y 12 años por ingresar celulares o dispositivos. Se prevé la destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senado inicia debate de nueva Ley contra la Extorsión
Senado inicia debate de nueva Ley contra la Extorsión

Senado inicia debate de nueva Ley contra la Extorsión

SLP

El Universal

En el Senado se debate una Ley que busca prevenir la extorsión con penas de hasta 41.6 años. Entérate de los cambios propuestos y las implicaciones de esta medida.

Madre de activista acusa impunidad en México
Madre de activista acusa impunidad en México

Madre de activista acusa impunidad en México

SLP

El Universal

Denuncia sobre la excarcelación del exgobernador de Veracruz y la impunidad en México

Grupo Bachoco exportará carne de cerdo a la República del Congo
Grupo Bachoco exportará carne de cerdo a la República del Congo

Grupo Bachoco exportará carne de cerdo a la República del Congo

SLP

El Universal

La exportación de Bachoco a África refleja la confianza en la calidad de sus productos y capacidad operativa

Sello Hecho en México: Política Pública para Potenciar la Producción Nacional
Sello Hecho en México: Política Pública para Potenciar la Producción Nacional

Sello 'Hecho en México': Política Pública para Potenciar la Producción Nacional

SLP

EFE

Más de 5,000 empresas se suman al sello 'Hecho en México' que promueve la calidad y el orgullo nacional en la producción local.