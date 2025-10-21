logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Segundo día de protestas en la UASLP

Fotogalería

Segundo día de protestas en la UASLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Senado turna a comisiones Paquete Económico 2026

Se remitieron para su análisis a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera

Por El Universal

Octubre 21, 2025 04:41 p.m.
A
Senado turna a comisiones Paquete Económico 2026

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó al pleno el turno a comisiones de las minutas del Paquete Económico 2026, que incluye los proyectos de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, y reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Durante la sesión de este martes, expuso que los cuatro proyectos de decreto, enviados al Senado por la Cámara de Diputados, se remitieron para su análisis a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, comentó en entrevista que será la próxima semana cuando se desahoguen en el Pleno del Senado las minutas relativas al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026.

Precisó que será el miércoles cuando se debatan y, en su caso, se apruebe la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, y las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, comentó que mañana por la tarde se prevé que la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reúna con funcionarios de la secretaría federal del ramo, con el objetivo de analizar a detalle las minutas enviadas por la Cámara de Diputados a este Senado.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senado turna a comisiones Paquete Económico 2026
Senado turna a comisiones Paquete Económico 2026

Senado turna a comisiones Paquete Económico 2026

SLP

El Universal

Se remitieron para su análisis a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera

Mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio, dice Cuauhtémoc Blanco
Mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio, dice Cuauhtémoc Blanco

"Mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio", dice Cuauhtémoc Blanco

SLP

El Universal

El diputado se defendió tras ser exhibido jugando pádel durante sesión

Hay trasfondo político en denuncias en mi contra: Adán Augusto
Hay trasfondo político en denuncias en mi contra: Adán Augusto

"Hay trasfondo político" en denuncias en mi contra: Adán Augusto

SLP

El Universal

El senador de Morena reaccionó a las denuncias en su contra

Autoridades evacuan a 550 personas por incendio en bodega de colchones
Autoridades evacuan a 550 personas por incendio en bodega de colchones

Autoridades evacuan a 550 personas por incendio en bodega de colchones

SLP

El Universal

Bomberos y Protección Civil actuaron para controlar el incendio de colchones en Ecatepec.