Senadora del PAN impulsa reforma para proteger a menores huérfanos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Senadores del PAN presentaron una iniciativa que busca visibilizar y atender a la niñez en situación de orfandad, garantizar sus derechos y ofrecerles un futuro con oportunidades y protección.

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Imelda Sanmiguel Sánchez, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como argumentó que de acuerdo con el Inegi hay más de un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes, menores de edad, que viven sin sus padres.

En tribuna durante la sesión ordinaria, dijo que "la crisis de orfandad es un fenómeno complejo, conformado por una serie de factores entrelazados que abarcan ámbitos sociales, económicos, naturales y sanitarios".

Destacó la importancia de delimitar el concepto de orfandad dentro de la ley a fin de establecer políticas públicas efectivas y medidas de protección especial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La iniciativa propone definir la orfandad como la situación en la que una niña, niño o adolescente no cuenta con padre, madre o ambos, ni con una persona que legalmente ejerza la patria potestad, y que requiere de la protección solidaria del Estado.

El proyecto plantea también la creación de un capítulo específico sobre los derechos adicionales de la niñez en situación de orfandad, entre los que destaca el reconocimiento pleno como grupo social con derechos humanos y capacidad para participar, opinar e incidir en los temas que les afectan.

Además, las autoridades federales y locales deberán adoptar medidas de protección especial y garantizar que los menores reciban atención, servicios y acompañamiento profesional en las áreas necesarias para su desarrollo integral.