Sentencian a un hombre a 200 años de cárcel

AGUASCALIENTES, Ags.- Un hombre identificado como Héctor pasará toda su vida en prisión en un penal de Aguascalientes, por una sentencia condenatoria de 200 años de cárcel impuesta por un juzgador penal que lo encontró culpable de los delitos de robo calificado y secuestro exprés.

En 17 de abril de 2022 el sentenciado, junto con varios más, participaron en un robo con violencia a la tienda Bodega Aurrera ubicada en el fraccionamiento El Puertecito de la Virgen, en el municipio de San Francisco de los Romo.

En ese momento, el establecimiento se encontraba cerrado al público, las víctimas iniciaban sus actividades diarias, cuando fueron sorprendidas por los agresores, quienes ingresaron portando armas de fuego, amagándolas y golpeándolas para someterlas.

Los sujetos amenazaron con sus armas a tres trabajadores y los retuvieron contra su voluntad en el interior del establecimiento, con el fin de cometer el robo.

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En septiembre del año 2024, un tribunal de enjuiciamiento dictó la primera resolución condenatoria, pero únicamente por el delito de robo; sin embargo, el fallo se apeló en segunda instancia y gracias al trabajo jurídico y de litigación estratégica de la fiscalía, también se logró acreditar el delito de secuestro exprés.