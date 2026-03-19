SEP aclara: sí habrá clases el viernes 20 de marzo en todo México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Tras el reciente

que permitió a

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disfrutar de algunos días de descanso, surgió una nueva pregunta en redes sociales. Recientemente comenzó a difundirse que marzo aún tendría más, incluyendo el viernes 20, lo que generó confusión entre padres, madres y tutores; por lo que a continuación te decimos si es verdad.-----¿Habrá clases elDe acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), elsí hayen todos los niveles de, es decir, preescolar, primaria y secundaria.La confusión se originó por la conmemoración del, una fecha considerada comoen México. No obstante, este día festivo ya fue recorrido al, conforme a los ajustes oficiales del calendario escolar.Esto significa que elya se llevó a cabo, evitando la formación de otro puente en esa----¿Cuándo será el próximo puente escolar en marzo?Según la SEP, el siguiente díaserá el, fecha en la que se realiza laEscolar.En esa jornada, losa clases, aunque elsí debe presentarse en los planteles paray administrativas.-----: el siguiente descanso largoDespués del Consejo Técnico, el calendario marca un periodo vacacional importante. Lascomenzarán ely se extenderán hasta elDurante este periodo, los estudiantes detendránlibres antes deel 13 de abril, lo que representa uno de losdel ciclo escolar.