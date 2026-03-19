SEP aclara: sí habrá clases el viernes 20 de marzo en todo México
El próximo día sin clases será el viernes 27 de marzo por Consejo Técnico Escolar, con actividades docentes.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Tras el recientemegapuente que permitió a estudiantes y trabajadores
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disfrutar de algunos días de descanso, surgió una nueva pregunta en redes sociales. Recientemente comenzó a difundirse que marzo aún tendría más días sin clases, incluyendo el viernes 20, lo que generó confusión entre padres, madres y tutores; por lo que a continuación te decimos si es verdad.
-----¿Habrá clases el viernes 20 de marzo?
De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 20 de marzo sí hay clases con normalidad en todos los niveles de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.
La confusión se originó por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una fecha considerada como día de descanso obligatorio en México. No obstante, este día festivo ya fue recorrido al lunes 16 de marzo, conforme a los ajustes oficiales del calendario escolar.
Esto significa que el descanso correspondiente ya se llevó a cabo, evitando la formación de otro puente en esa misma semana.
----¿Cuándo será el próximo puente escolar en marzo?
Según la SEP, el siguiente día sin clases será el viernes 27 de marzo, fecha en la que se realiza la Junta de Consejo Técnico Escolar.
En esa jornada, los alumnos no acuden a clases, aunque el personal docente sí debe presentarse en los planteles para actividades académicas y administrativas.
-----Vacaciones de Semana Santa: el siguiente descanso largo
Después del Consejo Técnico, el calendario marca un periodo vacacional importante. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 30 de marzo y se extenderán hasta el 10 de abril.
Durante este periodo, los estudiantes de educación básica tendrán más de dos semanas libres antes de regresar a clases el 13 de abril, lo que representa uno de los descansos más largos del ciclo escolar.
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