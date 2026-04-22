SEP analiza suspender clases durante partidos del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Educación Pública,

, informó que la dependencia evalúa la posibilidad de suspender clases presenciales durante los días en que se disputen partidos del Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como una de sus sedes a México.

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El funcionario explicó que existe unapara ajustar el calendario escolar en esas fechas, aunque aún no hay una decisión definitiva."Hay unade queen los, estamos, estamos analizando, estamos hablando con los maestros a ver también ellos qué opinan", indicó.—"¿Podrían ser virtuales?", se le preguntó.—"Vamos a ver, lo estamos. No tenemos una conclusión al respecto", señaló.Delgado Carrillo indicó que la Secretaría de Educación Pública mantienepara valorar el impacto de una eventual medida, incluyendo la opción de migrar temporalmente a-----Brugada pide suspender clases y promover home officeLa jefa de Gobierno de la Ciudad de México,, solicitó en marzo pasado que las autoridades educativasdurante los días que se prevé se realicen los partidos de futbol durante el Mundial de junio próximo.Su, dijo, busca ser una medida para que hayaen la capital del país y para que las y los ciudadanos puedan disfrutar del evento deportivo."Hemos desde un inicio solicitado a distintas áreas, a la Secretaría de Educación Pública () para que emita una definición acerca de que esos días sey a las distintas coordinaciones empresariales, que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan, como se hizo en los momentos de pandemia", expresó.Agregó que buscan condiciones más favorables para que hayadurante la inauguración del Mundial y los días del evento deportivo, además de que la población pueda disfrutar "como ellos quieran".