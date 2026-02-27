Sepultan a elementos de Guardia Nacional fallecidos en operativo contra "El Mencho"

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Los tres elementos de la

(GN) que

durante el operativo contra Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fueron inhumados en los municipios de, Copainalá y Pichucalco.Los cuerpos de los agentes, de 25 años, de Copainalá; y, de, fueron inhumados en las recientes horas en los municipios de donde eran. Hay un tercero que era originario de Pichucalco.Los cuerpos llegaron al aeropuerto "Ángel Albino Corzo" y de ahí fueronvía terrestre hacia, en la frontera con Oaxaca y Pichucalco, en los límites de Tabasco y al municipio de Copainalá, a unos 97 kilómetros de Tuxtla.Los féretros fueron cubiertos con laal momento que llegaron en un, donde fueron recibidos por personal de la corporación que montóa los tres elementos caídos en Tapalpa, el domingo por la mañana.Los jóvenes dey de escasos recursos, regresaron a sus hogares donde fueronpor amigos, conocidos y familiares.En el caso de, llevabaen la, pero quería regresar a Copainalá, para poner un negocio. Era miembro delde laen Tlajomulco.En, los habitantes se volcaron para despedir a, con, vivas yElque salió de la casa donde vivíafuepor elementos de laEl(Tenal) de, publicó unadonde lamenta el deceso de. "es un ejemplo de honor, lealtad y amor por México, por lo que permanecerá en nuestra memoria como testimonio de servicio y compromiso con la patria".La ciudadanía mostró sua lasde los chiapanecos de la GN caídos en el operativo en Tapalpa. "No están solos; su dolor es dolor de todo Chiapas y de todo el país". "Nuestros tres caídos son los verdaderos guardianes de la paz", dijeron usuarios deEl, municipio colindante con Copainalá manifestó sucon las. "Descansen en paz dos", al referirse a Edwin y