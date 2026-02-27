Sepultan a elementos de Guardia Nacional fallecidos en operativo contra "El Mencho"
La comunidad y autoridades locales expresaron solidaridad con las familias de los agentes caídos.
A
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Los tres elementos de laGuardia Nacional (GN) que murieron
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
durante el operativo contra Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fueron inhumados en los municipios de Cintalapa, Copainalá y Pichucalco.
Los cuerpos de los agentes Edwin Ocampo, de 25 años, de Copainalá; y José Guadalupe López, de Cintalapa, fueron inhumados en las recientes horas en los municipios de donde eran originarios. Hay un tercero que era originario de Pichucalco.
Los cuerpos llegaron al aeropuerto "Ángel Albino Corzo" y de ahí fueron trasladados vía terrestre hacia Cintalapa, en la frontera con Oaxaca y Pichucalco, en los límites de Tabasco y al municipio de Copainalá, a unos 97 kilómetros de Tuxtla.
Los féretros fueron cubiertos con la bandera de México al momento que llegaron en un avión militar, donde fueron recibidos por personal de la corporación que montó guardia en honor a los tres elementos caídos en Tapalpa, el domingo por la mañana.
Los jóvenes de familias campesinas y de escasos recursos, regresaron a sus hogares donde fueron velados por amigos, conocidos y familiares.
En el caso de Edwin Ocampo, llevaba seis años en la Guardia Nacional, pero quería regresar a Copainalá, para poner un negocio. Era miembro del 15 Batallón de la Guardia Nacional en Tlajomulco.
En Cintalapa, los habitantes se volcaron para despedir a José Guadalupe López, con aplausos, vivas y música.
El cortejo que salió de la casa donde vivía José Guadalupe fue custodiado por elementos de la Guardia Nacional.
El Tecnológico Nacional de México (Tenal) de Cintalapa, publicó una esquela donde lamenta el deceso de José Guadalupe. "José Guadalupe es un ejemplo de honor, lealtad y amor por México, por lo que permanecerá en nuestra memoria como testimonio de servicio y compromiso con la patria".
La ciudadanía mostró su respaldo a las familias de los chiapanecos de la GN caídos en el operativo en Tapalpa. "No están solos; su dolor es dolor de todo Chiapas y de todo el país". "Nuestros tres caídos son los verdaderos guardianes de la paz", dijeron usuarios de redes sociales.
El alcalde de Pantepec, municipio colindante con Copainalá manifestó su solidaridad con las familias. "Descansen en paz dos héroes chiapanecos", al referirse a Edwin y José Guadalupe.
no te pierdas estas noticias
Sepultan a elementos de Guardia Nacional fallecidos en operativo contra "El Mencho"
SLP
El Universal
La comunidad y autoridades locales expresaron solidaridad con las familias de los agentes caídos.
Coparmex rechaza reforma electoral por riesgo a inversión en México
SLP
El Universal
La iniciativa de Claudia Sheinbaum genera división y pone en duda la estabilidad jurídica en México.
Sheinbaum destaca reducción de pobreza laboral en México 2025
SLP
El Universal
El ingreso laboral per cápita creció 3.7% en el último trimestre de 2025, contribuyendo a la reducción de la pobreza laboral en el país.