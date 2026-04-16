Sheinbaum aclara: cumbre en Barcelona no es anti Trump

CIUDAD DE

, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

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descartó que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en, España, sea anti Donald Trump, y aseguró que acudirá con unDurante la, la Mandataria federal explicó que el encuentro, sino promover una visión positiva basada en el"No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien unaen el mundo",Sheinbaum detalló que ense realizarán dos reuniones: una de—en la que participará la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena— y otra de, en la que ella sí estará presente junto a mandatarios de América Latina y Europa.Indicó quemantendrá su postura decon Estados Unidos, al tiempo que defiende su soberanía."Habrá cosas en las que",La Presidenta subrayó que el objetivo del encuentro escomo lay la solución pacífica de los conflictos, en línea con la política exterior mexicana.