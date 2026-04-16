Sheinbaum aclara: cumbre en Barcelona no es anti Trump
El encuentro en Barcelona reunirá a mandatarios de América Latina y Europa para promover la paz.
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CIUDAD DEMÉXICO , abril 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum
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descartó que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, España, sea anti Donald Trump, y aseguró que acudirá con un mensaje de paz.
Durante la conferencia matutina, la Mandataria federal explicó que el encuentro no busca confrontaciones, sino promover una visión positiva basada en el diálogo entre naciones.
"No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz en el mundo", afirmó.
Sheinbaum detalló que en Barcelona se realizarán dos reuniones: una de movimientos progresistas —en la que participará la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena— y otra de jefes de Estado, en la que ella sí estará presente junto a mandatarios de América Latina y Europa.
Indicó que México mantendrá su postura de respeto y coordinación con Estados Unidos, al tiempo que defiende su soberanía.
"Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y es natural", señaló.
La Presidenta subrayó que el objetivo del encuentro es impulsar principios como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, en línea con la política exterior mexicana.
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