¡ES NIÑA!

¡ES NIÑA!

Portada de Hoy
Sheinbaum afirma que Dos Bocas ya roza los 300 mil barriles diarios

La presidenta asegura que la refinería Olmeca "funciona súper bien" y destaca el apoyo de la CFE para resolver fallas

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 10:59 a.m.
Sheinbaum afirma que Dos Bocas ya roza los 300 mil barriles diarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, está "funcionando súper bien" pues destacó que está produciendo ya casi 300 mil barriles diarios de petróleo.

"A ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas, a la refinería Olmeca. Está funcionando súper bien, está produciendo 280 mil barriles diarios (...) Estaba produciendo sobre 150 y ya está llegando a los 300 mil barriles diarios", detalló.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal indicó que en esa refinería existía un problema en una planta de generación eléctrica, por lo que entró la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a ayudar a Petróleos Mexicanos (Pemex), "cosa que antes no ocurría, no se juntaban las empresas".

"Entró CFE a ayudarle a Pemex y CFE nos ayudó a sacar adelante la generación y algunas otras cuestiones que se hicieron", dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum también destacó que la refinería de Tula, Hidalgo, ya está produciendo, por lo que señaló que esto está ayudando a aumentar la producción nacional de hidrocarburos.

"Va bien Pemex y tiene que ver con esto y el equipo ahí que está trabajando", agregó.

