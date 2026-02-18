Sheinbaum analiza uso de fracking en México con expertos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

indicó que con expertos se analiza el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de la explotación del gas a través deo fracking para elevar la producción, ante la dependencia de alrededor del 75% del gas natural que se consume desde Texas."Pero está entodavía, y en caso de plantear una tecnología distinta, pues entonces, con los expertos que se dedican a esto; ambientalistas, en fin, con una, obviamente ahí donde se llegara a hacer, si es que se hace, tiene que habersiempre, pero sí es un tema a discusión general de cómo fortalecemos lade nuestro país", mencionó la Mandataria federal.En sude este miércoles 18 de febrero en, Sheinbaum Pardo indicó que aún no hay decisión y "", además de que tiene que haber-----Se busca la: SheinbaumLa titular del Ejecutivo federal reiteró que se busca lay al final de su gobierno se va acomo parte de la"La pregunta es: ¿cómo hacemos para mayor? Entonces, una parte muy importante es ampliar lasde energía [...] Pero sigue existiendo el tema de qué hacemos con el gas. Entonces, se está trabajando en dos áreas; la primera es el[...]. Y la otra es un grupo de trabajo de expertos que vea si es factible elcon, con el uso de otros químicos, con otras formas que no tengan los impactos ambientales que hoy tiene la"Todo el gas que importamos de Texas viene de. Entonces, ese es un, no hay una decisión y", explicó al destacar la soberanía."Yo durante muchos años dije ´no a la, no´, porque tiene químicos, se, se usa agua en lugares donde no hay agua. Pero justamente la búsqueda es de tecnologías que no tengan estos impactos ambientales y que permitan obtener gas sin la contaminación, cony con otros esquemas y en lugares donde no haya población cercana", agregó.