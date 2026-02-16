logo pulso
Sheinbaum anuncia ajustes en alerta sísmica para celulares

Los cambios podrían no estar listos para el simulacro del 18 de febrero, pero se implementarán en los próximos meses.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 01:04 p.m.
A
Sheinbaum anuncia ajustes en alerta sísmica para celulares

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
informó que ya se trabaja

para reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica que llega a teléfonos celulares.
A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que aún no se ha determinado si estos cambios en la alerta estarán listos para el simulacro del próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, pus indicó que se requiere de tiempo, pero garantizó que habrá estos cambios.
"Para el tema del simulacro, usted había solicitado que se hiciera el cambio del mensaje y no entendí bien, ¿suena muy fuerte o van a cambiar el tono?", se le preguntó.
"Más bien es el volumen. No estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar todavía el mensaje, requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital y si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio del mensaje" respondió.
En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los cambios en los mensajes podría ser "Sismo", "Alerta".
La mandataria federal informó que también se trabaja en alertamiento celular para huracanes.
"Recuerden que también estamos trabajando en el alertamiento para huracanes y el tema nada más es garantizar que en efecto se tenga toda la información para darla con certeza", dijo.

