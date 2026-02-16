Sheinbaum anuncia ajustes en alerta sísmica para celulares
Los cambios podrían no estar listos para el simulacro del 18 de febrero, pero se implementarán en los próximos meses.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo informó que ya se trabaja
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
para reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica que llega a teléfonos celulares.
A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que aún no se ha determinado si estos cambios en la alerta estarán listos para el simulacro del próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, pus indicó que se requiere de tiempo, pero garantizó que habrá estos cambios.
"Para el tema del simulacro, usted había solicitado que se hiciera el cambio del mensaje y no entendí bien, ¿suena muy fuerte o van a cambiar el tono?", se le preguntó.
"Más bien es el volumen. No estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar todavía el mensaje, requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital y si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio del mensaje" respondió.
En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los cambios en los mensajes podría ser "Sismo", "Alerta".
La mandataria federal informó que también se trabaja en alertamiento celular para huracanes.
"Recuerden que también estamos trabajando en el alertamiento para huracanes y el tema nada más es garantizar que en efecto se tenga toda la información para darla con certeza", dijo.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum anuncia ajustes en alerta sísmica para celulares
SLP
El Universal
Los cambios podrían no estar listos para el simulacro del 18 de febrero, pero se implementarán en los próximos meses.
Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran este 16 de febrero?
SLP
El Universal
Más de 2 mil 500 módulos estarán disponibles de lunes a domingo para registrar a beneficiarios de la Pensión del Bienestar.