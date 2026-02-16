Ofrece EGC diálogo a vecinos opositores a edificio en Lomas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que existe inconformidad entre vecinos de Lomas, tercera y cuarta sección, por un proyecto de vivienda vertical en la zona, aunque aseguró que hay "cierta confusión" respecto a las características del desarrollo.

Explicó que personal de la Dirección de Desarrollo Urbano ya sostuvo reuniones con habitantes la semana pasada y la antepasada para aclarar dudas. Precisó que el edificio no contempla nueve niveles, como ha circulado entre los colonos, sino seis pisos, y que el proyecto se encuentra dentro de lo permitido por el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad.

Galindo Ceballos señaló que la construcción vertical se ha convertido en una alternativa ante la falta de terrenos disponibles para expansión horizontal, y subrayó que en la capital ya existen varios desarrollos de este tipo. No obstante, ofreció reunirse personalmente con los vecinos para escuchar sus preocupaciones y revisar puntualmente cada inquietud.

El edil afirmó que el proyecto cuenta con las factibilidades correspondientes en materia de agua potable y drenaje, aspectos que, dijo suelen generar mayor preocupación entre la población. Reconoció que el impacto vial es un tema más complejo de controlar, aunque reiteró la disposición de dialogar.

Sobre los límites permitidos en la zona, detalló que el desarrollo cumple con los parámetros de altura y densidad establecidos. Explicó que estos indicadores impiden construcciones excesivas, como torres de 15 o 30 pisos, y regulan el número de habitantes por departamento para evitar sobrecarga urbana.

Finalmente, el alcalde advirtió que, si el desarrollador llegara a exceder los límites autorizados, el Ayuntamiento no permitirá que continúe la obra. Reiteró su compromiso de brindar información clara para que los vecinos tengan certeza sobre lo que se está construyendo en su colonia.