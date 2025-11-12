Sheinbaum califica de "terribles" las declaraciones de Fox sobre Manzo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "terrible" lo expresado por el expresidente Vicente Fox de que con su homicidio, Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, "ya puso más de la mitad" para arrebatar a la llamada 4T de la preferencia electoral de la población mexicana.

Hace unos días, en una entrevista con Carlos Alazraki, en su programa en "Atypical", al preguntarle cómo lograr una cruzada nacional para llamar a la población mexicana de ir a votar y cambiar el rumbo del país, el expresidente Vicente Fox expresó: "La mitad, más de la mitad, ya lo hizo Carlos Manzo, la otra mitad está en nuestras manos, está en manos de los ciudadanos".

Este miércoles, la jefa del Ejecutivo federal acusó que a varios opositores no les importa lo que ocurre en Uruapan ni al pueblo, sino que en el fondo, lo único que les interesa es regresar al poder para su beneficio.

"A mí me parece terrible -es como el artículo de Diego Fernández de Cevallos- y sí vale la pena porque nosotros hablamos de que nosotros somos humanistas por encima de todo. Esta visión cómo es posible. Ni siquiera me vienen las palabras. ¿Cómo es posible que hablen de un homicidio de esa manera?".

"Por eso en algún momento lo dije, a ellos no les importa ni las familias que sufren, ni les importa Michoacán, ni les importa Uruapan, ni les importa el país, ni les importa México y menos el pueblo. A ellos les importa regresar por sus fueros, regresar al poder para su beneficio. Eso es lo que está en el fondo".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal llamó a recordar los beneficios que obtuvo la familia de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, así como los actos de corrupción que hubo en su sexenio

"¡Cómo se beneficiaron durante el sexenio de Fox la familia de su esposa! Hay que recordar todo eso. Todas las corruptelas que hubo en ese sexenio. ¿Cómo es posible? No les importa nada más que ellos mismos, y a unos cuantos que en su momento se vieron beneficiados por el poder público que también de eso vamos a hablar en su momento.

"Hay que recordar también cómo se hicieron las fortunas de muchos. Porque eso de que nacieron pobres, pues no mucho, ¿verdad? No, crecieron al amparo del poder público".