Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch y destaca su valentía al denunciar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch Miss Universo, y reconoció que la modelo "es un ejemplo" por haber alzado la voz por un maltrato que denunció por parte de los organizadores del certamen.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "siempre tiene su cuestionamiento" el concurso de Miss Universo.

"Me gustó de ella que levantó la voz en un momento que siente que hay una injusticia", expresó la titular del Ejecutivo federal.

Reconoció que Fátima Bosch es un ejemplo para las mexicanas y los mexicanos, pero es especial para las mujeres.

Como lo expresó en días pasados, Claudia Sheinbaum rechazó la expresión "calladita te ves más bonita".