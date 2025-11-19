Sheinbaum recibirá a legisladores por Presupuesto 2026
La presidenta agradece la aprobación del Paquete Económico y adelantó otra reunión con gobernadores para revisar el IMSS-Bienestar
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mañana jueves 20 de noviembre recibirá en Palacio Nacional a los diputados y senadores de Morena y partidos aliados para agradecerles el haber aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que esta reunión con los legisladores se realizará por la tarde.
"Mañana en la tarde vienen diputados y senadores. Les quiero agradecer por la aprobación del Paquete Económico", detalló.
La mandataria federal informó que hoy miércoles recibirá en Palacio Nacional a gobernadoras y gobernadores para revisar avances en el programa del IMSS Bienestar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum recibirá a legisladores por Presupuesto 2026
El Universal
La presidenta agradece la aprobación del Paquete Económico y adelantó otra reunión con gobernadores para revisar el IMSS-Bienestar