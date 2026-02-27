Sheinbaum confirma respaldo de FIFA para Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, en la llamada telefónica con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, él le reiteró la confianza para que México sea sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y le aseguró la realización del torneo en el país.

La mandataria detalló que, además de confirmar el compromiso con la organización del Mundial, acordaron que un equipo del organismo internacional visitará México para revisar distintos temas relacionados con la logística del evento.

"Me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo; particularmente, en el tema de seguridad", señaló.

Sheinbaum Pardo explicó que uno de los puntos específicos planteados por Infantino fue el del tráfico y la movilidad en las tres ciudades sede, con el objetivo de garantizar traslados ágiles y seguros para aficionados, equipos y personal organizador.

"Me pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades para poder garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios y demás", indicó.

La presidenta agradeció la confianza del dirigente de la FIFA y aseguró que México ofrecerá condiciones de seguridad y hospitalidad para el evento deportivo más importante del fútbol mundial.

"Va a ser un muy buen Mundial. Tenemos la certeza de que se va a llevar con seguridad. Todos los equipos del mundo pueden estar seguros de que, en México, serán recibidos con los brazos abiertos, y todos los turistas pueden tener la certeza de que llegan a un lugar seguro y tranquilo", expresó.

"Que sepa el mundo entero que puede venir con tranquilidad México", expresó Sheinbaum.

Agregó la titular del Ejecutivo federal que, en la llamada con Infantino, le dijo que se había registrado una "situación especial" por el abatimiento de "El Mencho" y se había regresado a "la normalidad".

"Todas las medidas de seguridad que ya se están trabajando desde hace tiempo y, para que tengan la certeza, de todas maneras vamos a seguir trabajando con el equipo de la FIFA. Y repito: le agradezco por su confianza en México, su confianza en nosotros", dijo.

Detalles confirmados sobre la organización del Mundial 2026 en México