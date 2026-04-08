Sheinbaum debate uso de recursos tras misión Artemis II

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

describió las

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por astronautas de lade la NASA como "extraordinarias", aunque puntualizó que todavía existe el debate sobre si losde estas misiones espaciales deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida en la tierra."Estuvo bueno, esas fotos de la luna y de la tierra, ¿fotos?, no se llaman fotos, ya soy del siglo pasado,y de la luna son algo pues", expresó durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de abril.La mandataria recordó que la economistapublicó un libro sobre elque se generó a partir de la primera misión que llevó al hombre a la luna, desde los avances médicos y de ingeniería."Hay países que tienen esa capacidad de desarrollar investigación a ese nivel y con. Va a quedar la pregunta si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de millones de personas que viven en la pobreza o dedicarlo a esto", consideró la Jefa del Ejecutivo.Los astronautas, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, salieron ayer de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo."Yo creo que porpues tiene sus grandes virtudes y eles muy importante. Siempre queda esta pregunta que debemos hacernos de todas maneras porque no debería de haber pobreza en el mundo entero", opinó Sheinbaum Pardo.