Sheinbaum defiende el uso del fracking

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sería "muy irresponsable" que México continúe dependiendo de la importación de gas natural sin explorar alternativas internas y descartó el uso del fracking tradicional para la extracción de gas no convencional, debido a sus impactos ambientales.

Durante su conferencia del jueves en Palacio Nacional, la Mandataria subrayó que actualmente el país importa alrededor de 75% del gas natural que consume, lo que, advirtió, representa un riesgo para la soberanía energética.

Sheinbaum Pardo insistió en que mantener esta tendencia implicaría una mayor dependencia en el futuro.

"Si seguimos así, cada vez vamos a importar más gas natural", señaló, al reconocer que, si bien una parte de la generación eléctrica seguirá dependiendo de este combustible importado, su gobierno busca avanzar de manera paralela en el fortalecimiento de energías renovables.

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En línea con los principios de la llamada Cuarta Transformación, la Presidenta enfatizó que la soberanía energética es un componente central del proyecto de nación.

"El objetivo es que el mayor porcentaje de la explotación vaya para Pemex y, en todo caso, una parte pueda ser desarrollada por privados", explicó.

Sheinbaum Pardo fue enfática en rechazar el uso del fracking tradicional, técnica que ha sido ampliamente cuestionada por sus efectos negativos en el medio ambiente por el alto consumo de agua y el uso de químicos que pueden contaminar mantos acuíferos.

En su lugar, indicó que el gobierno federal analiza nuevas tecnologías que permitan la extracción de gas no convencional con menores impactos ambientales.

Entre estas alternativas, mencionó procesos que utilizan componentes biodegradables, que reciclan el agua empleada e incluso que hacen uso de agua salada o residual, en lugar de agua dulce.

Como parte de este proceso, la Presidenta anunció la conformación de un grupo de especialistas, tanto nacionales como internacionales, que se encargará de evaluar las distintas tecnologías disponibles, así como sus posibles impactos ambientales y su viabilidad en el territorio mexicano.