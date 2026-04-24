Sheinbaum defiende la invitación a Luisa María Alcalde

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que invitó a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal porque es una mujer con convicciones y honestidad, por lo que las críticas que ha recibido en redes sociales representan a quienes están en contra del Movimiento de la Transformación.

"Luisa María es una compañera también extraordinaria. Yo la invité a ser consejera jurídica. La Consejería Jurídica es una de las áreas más importantes del gobierno de México. Entonces no la estaría invitando si no supiera la honestidad de Luisa María, su convicción en el movimiento, su amor al país, su amor al pueblo", dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril, se le pidió su opinión ante los ataques que recibió la todavía presidenta nacional de Morena, pues el miércoles pasado fue invitada para unirse al gabinete federal de la presidenta Sheinbaum.

"Entonces, es parte de la campaña, en contra de lo que representa nuestro movimiento. Pero realmente tenemos un muy buen equipo en el gabinete. (Luisa María) es buenísima", afirmó la Jefa del Ejecutivo.

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Luisa María Alcalde se integrará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el próximo viernes 1 de mayo, tras completar la transición en Morena y alistar su llegada para reemplazar a Esthela Damián Peralta, quien deja el cargo para ser aspirante a la gubernatura de Guerrero.