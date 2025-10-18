logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum descarta peligro por aumento del río Pánuco

Sheinbaum descarta riesgo por crecimiento del río Pánuco y se mantiene alerta ante posibles cambios en el nivel del agua.

Por El Universal

Octubre 18, 2025 02:14 p.m.
A
Sheinbaum descarta peligro por aumento del río Pánuco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un riesgo por el crecimiento del río Pánuco, ante las inundaciones recientes en distintos estados.

Este sábado 18 de octubre, Sheinbaum Pardo viajó a Tamaulipas, donde se reunió con el gobernador Américo Villarreal para evaluar el crecimiento del río Pánuco.

"Al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario", dijo la Mandataria federal.

Reiteró que se estará alerta por si pudiera haber un aumento del nivel en el río.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Villarreal explicó que el pico "ya llegó a su máximo y todavía no se refleja en el ámbito lagunario": "Las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajando en forma coordinada y teniendo los albergues y suministros suficiente por si hay necesidad de hacer un desplazamiento de la población ".

Destacó que los sobrevuelos han detectado afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas que van atenuar el pico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum descarta peligro por aumento del río Pánuco
Sheinbaum descarta peligro por aumento del río Pánuco

Sheinbaum descarta peligro por aumento del río Pánuco

SLP

El Universal

Sheinbaum descarta riesgo por crecimiento del río Pánuco y se mantiene alerta ante posibles cambios en el nivel del agua.

Celebra Claudio X. González nuevas reglas en el PAN
Celebra Claudio X. González nuevas reglas en el PAN

Celebra Claudio X. González nuevas reglas en el PAN

SLP

El Universal

Indispensable, quitar mayoría calificada a Morena, señaló

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país
Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país

SLP

El Universal

Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos
Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos

Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos

SLP

EFE