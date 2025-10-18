logo pulso
Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos

Por EFE

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el accidente aéreo ocurrido el jueves en Michigan (Estados Unidos) de una aeronave privada con matrícula mexicana provocó la muerte de tres personas, todas de nacionalidad mexicana.

En un comunicado, la cancillería lamentó el impacto aéreo sucedido en el condado de Clinton luego de que el Consulado de México en Detroit implementó un “protocolo de emergencia” y el Departamento de Policía de Bath, municipio de Michigan, diera a conocer “el resultado de las investigaciones”.

El documento detalló que el Consulado “contactó a las familias de las personas fallecidas” y que “continuará la colaboración con las autoridades locales para la eventual repatriación”.

La Cancillería mexicana no reveló la identidad de las víctimas del siniestro, ni dio detalles sobre las circunstancias del accidente, del cual la investigación está bajo la competencia de las autoridades en Michigan.

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, precisó que la unidad salió del Aeropuerto Internacional de Kalamazoo Battle Creek, en Michigan, con un desplome que tuvo una duración de 30 segundos en la intersección de Clark Road y Peacock Road.

