Sheinbaum destaca reducción de pobreza laboral en México 2025

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

destacó que la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

a 32.3% de la población en México (alrededor de 42.3 millones de personas) durante el último trimestre de. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (), elpresentó un incremento trimestral de 3.7%, al pasar de 3?mil 344.22 a 3 mil 468.71 pesos al mes."Quiero mostrarles una gráfica que salió publicada por, bueno, datos que salieron publicados por. Este es el dato se llama. Larepresenta la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la"Laha disminuido en el país de manera muy significativa en, es el número más bajo desde hace ya mucho tiempo", expresó la mandataria durante lade este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa.Con ese resultado, laen el país se ubicódebajo del nivel de 34.3% alcanzado en el tercer trimestre de. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 1.8 y 2.1 puntos porcentual.Los estados con un mayor porcentaje de población en situación dedurante el cuarto trimestre defueron Chiapas, con 59.8%; Oaxaca, 56.6%, y Guerrero, con 51.3%. En contraste, las de menor porcentaje fueron Baja California Sur, con 14.2%; Colima, 17.3%, y Baja California, con 18.2%.