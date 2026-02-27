Sheinbaum destaca reducción de pobreza laboral en México 2025
El ingreso laboral per cápita creció 3.7% en el último trimestre de 2025, contribuyendo a la reducción de la pobreza laboral en el país.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo destacó que la pobreza laboral disminuyó
a 32.3% de la población en México (alrededor de 42.3 millones de personas) durante el último trimestre de 2025. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ingreso laboral per cápita presentó un incremento trimestral de 3.7%, al pasar de 3?mil 344.22 a 3 mil 468.71 pesos al mes.
"Quiero mostrarles una gráfica que salió publicada por Inegi, bueno, datos que salieron publicados por Inegi. Este es el dato se llama pobreza laboral. La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica.
"La pobreza laboral ha disminuido en el país de manera muy significativa en 2025, es el número más bajo desde hace ya mucho tiempo", expresó la mandataria durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa.
Con ese resultado, la pobreza laboral en el país se ubicó dos puntos porcentuales debajo del nivel de 34.3% alcanzado en el tercer trimestre de 2025. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 1.8 y 2.1 puntos porcentual.
Los estados con un mayor porcentaje de población en situación de pobreza laboral durante el cuarto trimestre de 2025 fueron Chiapas, con 59.8%; Oaxaca, 56.6%, y Guerrero, con 51.3%. En contraste, las de menor porcentaje fueron Baja California Sur, con 14.2%; Colima, 17.3%, y Baja California, con 18.2%.
