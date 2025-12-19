logo pulso
Sheinbaum: embajada a Gertz Manero es reconocimiento por su trabajo

El proceso de nombramiento de embajador para Alejandro Gertz Manero se encuentra en espera del beneplácito del país receptor.

Por El Universal

Diciembre 19, 2025 01:03 p.m.
A
Sheinbaum: embajada a Gertz Manero es reconocimiento por su trabajo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su propuesta de nombrar al exfiscal Alejandro Gertz Manero como embajador de México en un "país amigo" fue en reconocimiento por su trabajo hecho al frente de la FGR, y que fue "un acuerdo entre los dos".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal reveló que en una reunión ella le propuso al exfiscal irse como embajador de México y confió que "lo va a hacer muy bien".

Afirmó que esta propuesta está respaldada por la Ley del Servicio Exterior, la cual le permite a la presidenta de la República nombrar embajadores que no vengan directamente de la carrera diplomática.

"La ley le permite a la presidenta nombrar por designación a una serie de embajadores. Entonces nosotros nos sujetamos a la Ley del Servicio Exterior y entonces tengo la posibilidad como presidenta, de acuerdo con la ley, de nombrar embajadores que no vengan directamente de la carrera diplomática y es lo que estamos haciendo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Está en la ley, la presidenta puede hacer uso de esa atribución que le da la ley para poderlo hacer", dijo.

"¿Qué la orilló a preponerle esta embajada al fiscal?", se le preguntó.

"Es un reconocimiento por el trabajo que ha hecho y un acuerdo entre los dos de que a él le interesaba irse a una embajada y lo va a hacer muy bien", respondió.

"¿Esta decisión, esta propuesta se la hizo usted a través de una carta, una llamada o una reunión?", se le preguntó.

"Sí, en una reunión se lo planteé", reveló.

El pasado martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, el Gobierno federal se mantiene a la espera del beneplácito del país receptor para concretar el nombramiento del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como embajador de México, el cual podría ser en los siguientes días.

