Sheinbaum envía al Senado terna integrada solo por mujeres para dirigir la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, ya envió al Senado de la República la terna conformada por tres mujeres para la definición de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

"La terna son tres mujeres", comentó la Mandataria al ser cuestionada respecto al tema.

— ¿Quiénes son (las elegidas para la terna de la FGR)?

"Lo van a dar a conocer en un rato. Al ratito. [...] (el salario mínimo) esta es la mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, este es en este momento lo más importante", señaló en conferencia matutina de este 3 de diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sheinbaum mencionó que eligió mujeres debido a que es tiempo de mujeres en la administración de la autollamada Cuarta Transformación.

"Es tiempo de mujeres", detalló.

Ayer, el Senado de la República aprobó con el voto de Morena y aliados el listado de 10 candidatos a ocupar el cargo de titular de la de la FGR, entre los que figura la actual encargada de despacho de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

En la lista se encontraba:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez De Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado.