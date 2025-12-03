Sheinbaum envía al Senado terna integrada solo por mujeres para dirigir la FGR
La presidenta afirma que "es tiempo de mujeres" en la 4T; el Senado había aprobado previamente una lista de 10 aspirantes
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, ya envió al Senado de la República la terna conformada por tres mujeres para la definición de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).
"La terna son tres mujeres", comentó la Mandataria al ser cuestionada respecto al tema.
— ¿Quiénes son (las elegidas para la terna de la FGR)?
"Lo van a dar a conocer en un rato. Al ratito. [...] (el salario mínimo) esta es la mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, este es en este momento lo más importante", señaló en conferencia matutina de este 3 de diciembre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sheinbaum mencionó que eligió mujeres debido a que es tiempo de mujeres en la administración de la autollamada Cuarta Transformación.
"Es tiempo de mujeres", detalló.
Ayer, el Senado de la República aprobó con el voto de Morena y aliados el listado de 10 candidatos a ocupar el cargo de titular de la de la FGR, entre los que figura la actual encargada de despacho de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.
En la lista se encontraba:
Luz María Zarza Delgado
Maribel Bojorges Beltrán
Sandra Luz González Mogollón
Ernestina Godoy Ramos
Mirna Lucía Grande Hernández
Luis Manuel Pérez De Acha
Alfredo Barrera Flores
Hamlet García Almaguer
David Borja Padilla
Miguel Nava Alvarado.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum envía al Senado terna integrada solo por mujeres para dirigir la FGR
El Universal
La presidenta afirma que "es tiempo de mujeres" en la 4T; el Senado había aprobado previamente una lista de 10 aspirantes
Habrá alza al salario mínimo y avance hacia jornadas de 40 horas
El Universal
Gobierno, empresarios y trabajadores avalan por consenso ambos cambios a partir de 2026