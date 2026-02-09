Sheinbaum firma acuerdo para producir vacunas ARN mensajero en México
El convenio incluye vacunas contra Covid-19, dengue y cáncer con participación de investigadores mexicanos.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y la farmacéutica Moderna para establecer la producción de vacunas de ARN mensajero en México, pero también para fortalecer la investigación para una vacuna contra el dengue y cáncer.
Sheinbaum impulsa producción y desarrollo científico en vacunas
La mandataria afirmó en un video difundido en sus redes sociales que esta alianza "no solo es para la producción de vacunas de Covid-19 sino también otro tipo de vacunas", y subrayó que, además de fabricar biológicos, el convenio permitirá fortalecer la investigación científica conjunta con personal local.
Sheinbaum detalló que "lo importante también es que habrá desarrollo para investigación científica conjunta de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas", con la mira puesta en inmunizaciones de interés nacional.
Investigación para vacunas contra dengue y cáncer en México
Entre los ejemplos citados destacó que se buscará avanzar en la vacuna contra el dengue e incluso una "vacuna contra el cáncer".
La presidenta enfatizó que todas estas actividades "se van a desarrollar en nuestro país con el objetivo, que como lo prometí en alguna ocasión, seamos una potencia científica en diversas áreas del conocimiento".
