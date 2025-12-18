Sheinbaum habla en mañanera sobre EU y Venezuela
Sheinbaum destaca la importancia de respetar la Constitución en temas de política exterior
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).-.La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que todos los países del hemisferio deben oponerse a una intervención de Estados Unidos en Venezuela y abogar por una solución pacífica a este conflicto.
No estamos de acuerdo con intervenciones e injerencias, estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por Constitución. Esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio", dijo en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum señaló que esta siempre ha sido la posición de México y "sería gravísimo" que la Presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque, indicó, estaría incluso violando la Constitución.
"Esa siempre va a ser nuestra posición, esa ha sido la posición de México desde hace mucho tiempo [...] Aquí hay muchos que nos critican por defender la Constitución: ´¿Cómo la Presidenta de México está llamando a la no intervención?´. No, sería gravísimo que la Presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estará incluso violando la Constitución de la República.
"Todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares, y también en México, violan la Constitución, para empezar", dijo en Palacio Nacional.
