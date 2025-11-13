Sheinbaum habla sobre revocación de mandato en estados
El PAN plantea la revocación de mandato para 2027 y Sheinbaum Pardo comenta al respecto
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Ante la propuesta delPAN de que gobernadores y gobernadoras vayan a la revocación de mandato
para 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que depende de ellos y de ellas.
En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "hay varios que lo han planteado".
"Pues depende de los gobernadores y de las Constituciones de cada estado de la República. Cada entidad tendría que definirlo, nosotros definimos lo que tiene que ver con la Presidencia.
"Ya que cada estado. ¿Quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado o la Ciudad de México definan si debe haber revocación del caso de gobernador", dijo.
"¿Le parecería a usted una buena idea?", se le preguntó.
"Hay varios gobernadores que lo han planteado, Oaxaca por ejemplo, Hidalgo lo ha planteado, pero depende de cada entidad", dijo
