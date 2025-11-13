logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Fotogalería

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum habla sobre revocación de mandato en estados

El PAN plantea la revocación de mandato para 2027 y Sheinbaum Pardo comenta al respecto

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 02:54 p.m.
A
Sheinbaum habla sobre revocación de mandato en estados

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Ante la propuesta del

PAN
de que gobernadores y gobernadoras vayan a la revocación de mandato

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

para 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que depende de ellos y de ellas.
En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "hay varios que lo han planteado".
"Pues depende de los gobernadores y de las Constituciones de cada estado de la República. Cada entidad tendría que definirlo, nosotros definimos lo que tiene que ver con la Presidencia.
"Ya que cada estado. ¿Quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado o la Ciudad de México definan si debe haber revocación del caso de gobernador", dijo.
"¿Le parecería a usted una buena idea?", se le preguntó.
"Hay varios gobernadores que lo han planteado, Oaxaca por ejemplo, Hidalgo lo ha planteado, pero depende de cada entidad", dijo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum habla sobre revocación de mandato en estados
Sheinbaum habla sobre revocación de mandato en estados

Sheinbaum habla sobre revocación de mandato en estados

SLP

El Universal

El PAN plantea la revocación de mandato para 2027 y Sheinbaum Pardo comenta al respecto

Mesas de trabajo entre CFE y Pemex para resolver cuentas pendientes
Mesas de trabajo entre CFE y Pemex para resolver cuentas pendientes

Mesas de trabajo entre CFE y Pemex para resolver cuentas pendientes

SLP

El Universal

Las empresas estatales buscan saldar deudas pendientes para equilibrar sus finanzas

Claudia Sheinbaum presenta tortillas, tostadas y totopos del Bienestar
Claudia Sheinbaum presenta tortillas, tostadas y totopos del Bienestar

Claudia Sheinbaum presenta tortillas, tostadas y totopos del Bienestar

SLP

El Universal

Las tortillas del Bienestar se destacan en la estrategia de Alimentación para el Bienestar

La SCJN desecha amparo de Elektra y confirma pago millonario
La SCJN desecha amparo de Elektra y confirma pago millonario

La SCJN desecha amparo de Elektra y confirma pago millonario

SLP

El Universal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que Elektra deberá pagar una suma millonaria a la SHCP tras revocar un amparo.