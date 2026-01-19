logo pulso
Nacional

Sheinbaum informa sobre aprobación de Gertz Manero a embajada

Claudia Sheinbaum informa sobre la posible designación de Gertz Manero como embajador en Reino Unido.

Por El Universal

Enero 19, 2026 12:13 p.m.
A
Sheinbaum informa sobre aprobación de Gertz Manero a embajada

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- La Presidenta Claudia Sheinbaum espera que el Senado de la República apruebe pronto la designación del exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para la Embajada de Reino Unido.

"Entiendo se va a aprobar, se puede aprobar por la Comisión permanente, se aprueba en estos días", explicó en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

Tras su renuncia a la Fiscalía General de la República, Gertz Manero aceptó la propuesta que le hizo la Mandataria.

La embajada de Reino Unido acepto el beneplácito para que el exfiscal llegara a la Embajada de México en dicho país.

