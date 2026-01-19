logo pulso
Sheinbaum reacciona a apuesta sobre su posible salida de Presidencia

Por El Universal

Enero 19, 2026 11:43 a.m.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se investigará a la empresa Polymarket que lanzó una apuesta sobre su posible salida de la Presidencia de la República antes de que termine su mandato, derivado de la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de intervención de Donald Trump.
"Vamos a preguntarle a Gobernación, pero que le apuesten a septiembre del 2030, seguro van a sacar más. Es parte de la llamada de atención, pero no nos preocupa, pero de todas maneras vamos a ver si está regulado", dijo.
En la plataforma de apuestas y previsiones políticas, 2% de quienes participan apuestan que Sheinbaum dejará el cargo antes del 31 de enero, y 7% apuesta que será antes del 30 de junio de 2026.
El pasado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos desplegó un operativo en Caracas, Venezuela, para capturar y trasladar a Nicolás Maduro, para ser juzgado por narcoterrorismo.
Y el 8 de enero, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con realizar incursiones militares en México para atacar a los cárteles del narcotráfico.
"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", afirmó ese día.

