Sheinbaum invita al rey Felipe VI a México durante Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha invitado al rey Felipe VI de España a que visite el país durante la Copa Mundial de Fútbol, que comienza en Ciudad de México el 11 de junio, confirmó el miércoles a The Associated Press la Casa Real española.

Tensiones entre México y España: contexto y antecedentes

La visita abriría la puerta a la normalización de las relaciones entre ambos países, que llevan siete años sumidas en tensiones y altibajos desde que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) solicitó al rey pedir perdón por la conquista de México en el siglo XVI, que derivó en la muerte de gran parte de la población del país.

En un breve mensaje, la Casa Real no ofreció más detalles de la invitación ni cuándo fue recibida y el gobierno mexicano no respondió a una solicitud de comentario.

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De confirmarse el viaje, todo apunta a que Felipe de Borbón, un gran aficionado al fútbol, podría presenciar el primer partido de la selección española en México, previsto para el 26 de junio contra Uruguay en la ciudad de Guadalajara.

Sería su tercer viaje a México como rey de España tras el realizado en 2015 con la reina Letizia y otro para participar en la toma de posesión de López Obrador en 2018.

Reacciones y declaraciones oficiales recientes

La invitación fue confirmada por España dos días después de que el rey dijera que la conquista española de las Américas incluyó "mucho abuso" y "controversias morales y éticas" durante su visita a una exposición sobre el papel de las mujeres en el México prehispánico, en la que estuvo acompañado por el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz.

Sheinbaum calificó esas palabras como un "gesto de acercamiento" del monarca y confió en "seguir avanzando en el diálogo".

En 2019, López Obrador, envió una carta a Felipe VI y al entonces papa Francisco solicitando que se disculparan por la "invasión" que supuso la conquista de América y las "matanzas" y "muchas arbitrariedades" que se cometieron hacía 500 años "con la espada y con la cruz".

La misiva no tuvo respuesta, pero suscitó agrias declaraciones entre ambos gobiernos que incluyeron que el entonces presidente pusiera "en pausa" las relaciones en 2022, aunque nunca quedó claro en qué consistía tal pausa, puesto que los vínculos comerciales y culturales se mantuvieron aunque entre sonadas críticas de López Obrador a algunas empresas españolas.

Tras ganar las elecciones, Sheinbaum insistió en que España debía pedir perdón y no invitó al rey a su investidura el 1 de octubre de 2024, una decisión que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez calificó de "inaceptable" puesto que el monarca es quien representa a España desde hace décadas en las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos. España se negó a enviar a un representante al acto.

Las tensiones empezaron a disminuir el año pasado, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció que hubo injusticias hacia la población indígena de México a manos de los conquistadores españoles.

Sheinbaum celebró entonces las palabras del ministro. "Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia", comentó en ese momento.