Sheinbaum llama a no politizar visita de BTS a Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

pidió

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laa Palacio Nacional, aunque presumió que su saludo a fanáticas en un balcón del recinto "juntó más gente que la oposición"."Yo los invité a Palacio Nacional a que vinieran para decirles que quieren que haya. La presidenta de México, lo único que les pide es que hayaen México. Y ellos, de forma muy amable y respondiendo a esta solicitud, deciden haceren el 2027. Pero no hay que politizarlo, no hay que ponerle un grado porque no, ese no es el objetivo", dijo.Durante lade este jueves 7 de mayo, la Mandataria federal destacó que en menos de seis horas, else concentró en la Plaza de Constitución y se contabilizaron. Por lo que el grupo integrado por: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, se animó a saludarlas."Dije, vamos a invitar a la gente a ver si ellos se animan a salir al balcón y afortunadamente se animaron a salir al balcón. Y bueno, fue algo impresionante de unaen menos de seis horas había 50 mil personas queriéndolos ver. Pero es eso nada más, no le carguemos de política porque no lo es. Es sencillamente, de mi parte, poder darle una alegría a las y a los jóvenes", afirmó.La Jefa del Ejecutivo señaló que en períodos gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se podía "ni llegar al Zócalo porque estaba prohibido, habíay se criminalizaba a los jóvenes". Por lo que ayer, se registró la presencia de muchos jóvenes y personas adultas"No solamente jóvenes, pero la gran mayoría, EL UNIVERSAL entrevistó a una señora... todos corriendo desde Madero, desde este Pino Suárez, 20 de noviembre, con mucha alegría y con mucha. Les echaron agua, incluso por el tema del calor, o sea, hubo atención para los jóvenes, para las jóvenes que además se expresaban libremente", señaló Sheinbaum Pardo.En Palacio Nacional, la mandataria indicó que hace meses, BTS anunció tres fechas en elpara el 7, 9 y 10 de mayo, sin embargo, la demanda fue muy alta y las ARMYS pidieron más fechas para México: "viene un enojo de todos los jóvenes", expresó al recordar que denunciaron actos de reventa.Señaló que la Procuraduría Federal del Consumidor () aplicó sanciones a la boletera porque la reventa no está permitida en México. Indicó que los jóvenes solicitaban, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum envió unadel Sur, Lee Jae-myung, para que gestionara la posibilidad de abrir más fechas en el país."Dice una publicación ahí: ´que la oposición´. No debemos politizar la visita de BTS, no lo debemos hacer, porque no tiene ese sentido. (...) Querían, al ver en las redes que hay enojo, porque el tema de los boletos, decido escribir una, él hace las gestiones con los productores o la productora y", explicó.