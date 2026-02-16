logo pulso
Sheinbaum llama hipócrita a oposición por ausentarse en votación de 40 horas

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la ausencia de senadores opositores en la votación de la jornada laboral de 40 horas.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 02:14 p.m.
A
Sheinbaum llama hipócrita a oposición por ausentarse en votación de 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Después de haber celebrado la semana pasada la aprobación de la

jornada laboral
de 40 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

llamó hipócrita a la oposición y aseguró que no les interesan los derechos laborales.
En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que senadores de la oposición se ausentaron durante la votación de esta iniciativa presidencial.
"Hay mucha hipocresía, porque por un lado dicen una cosa y a la hora de la hora se retiran de la sesión para no votar [...]. Si hubieran estado a favor de las 40 horas, pues hubieran votado, pero no están a favor de las 40 horas porque no están a favor de los derechos laborales; ellos hace mucho que perdieron lo que fueron el origen del PRI [...] Ellos están con los derechos de los privilegiados, por eso no votan", expresó.
Agregó que "si alguna vez fueron PRI, se convirtieron en PRIAN" con todo el neoliberalismo. "Y ahí se olvidaron de los derechos de los trabajadores, se olvidaron de los derechos sociales, el autoritarismo nunca se les olvidó en todo su periodo [...]".
Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), destacó la "votación histórica" en el Senado: "Lo que se debe de decir es que no se está tocando tampoco lo relativo a la jornada diaria de ocho horas; se está incluyendo una jornada semanal, o más bien cuántas son las horas a la semana, que es de 40 horas".
Bolaños rechazó que las personas trabajadoras vayan a ganar menos, que van a aumentar las horas extras o que habrá menos descanso.
Comparó que lo recién aprobado en México contrasta con lo que recientemente se aprobó en Argentina con una jornada laboral de hasta 12 horas. "Estamos en la implementación de nuevos derechos laborales", comentó.

