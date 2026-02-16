Sheinbaum llama hipócrita a oposición por ausentarse en votación de 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Después de haber celebrado la semana pasada la aprobación de la

de 40 horas, la presidenta

a lay aseguró que no les interesan losEn sude este lunes 16 de febrero en, Sheinbaum Pardo acusó que senadores de lase ausentaron durante la votación de esta iniciativa presidencial."Hay mucha, porque por un lado dicen una cosa y a la hora de la hora se retiran de la sesión para[...]. Si hubieran estado a favor de las 40 horas, pues hubieran votado, pero no están a favor de las 40 horas porque no están a favor de los; ellos hace mucho que perdieron lo que fueron el origen del PRI [...] Ellos están con los derechos de los privilegiados, por eso no votan", expresó.Agregó que "si alguna vez fueron PRI, se convirtieron en" con todo el. "Y ahí se olvidaron de los, se olvidaron de los derechos sociales, el autoritarismo nunca se les olvidó en todo su periodo [...]"., titular de lay Previsión Social (STPS), destacó la "" en el Senado: "Lo que se debe de decir es que no se está tocando tampoco lo relativo a la jornada diaria de ocho horas; se está incluyendo una jornada semanal, o más bien cuántas son las horas a la semana, que es de 40 horas".Bolaños rechazó que las personas trabajadoras vayan a ganar menos, que van a aumentar laso que habráComparó que lo recién aprobado en México contrasta con lo que recientemente se aprobó encon unade hasta 12 horas. "Estamos en la implementación de nuevos", comentó.