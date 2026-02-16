IMSS y STPS reciben quejas por condiciones laborales

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Trabajadores de la empresa

S de R.L. de C.V. solicitaron al director general del Instituto Mexicano del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

(IMSS),, y al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, que intervengan porque laboran sin prestaciones sociales,y uniformes en el Instituto dedel Estado de México y Municipios ().Asimismo, denunciaron lay amenazas, por lo que en la solicitud entregada a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, de la STPS, también pidieron la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza"Tengo que limpiar áreas con, no me han dado guantes, mi uniforme no me queda y si pasa algo dicen que es nuestra culpa", aseguró, quien trabaja en elAdemás de no contar conpara realizar la, los trabajadores están preocupados por la falta de, ya que en caso de contraer alguna enfermedad, no tendrían la posibilidad de enfrentarla."Sigo sin tener, me dicen que está en proceso, yo tengoy ocupo mis medicamentos y si no me los dan, tengo que dejar incluso de comer para poder comprarlos", aseguró, trabajador de la tercera edad, quien se desempeña como afanador.En el documento enviado al IMSS y a las secretarías del Trabajo y Anticorrupción, los empleados de limpieza, también denunciaron que son llevados sin previo aviso a limpiar oficinas de la(FGR), y los uniforman con ropa de la empresa, por lo que temen que no se les paguen esos días o no se hagan responsables de algún"También nos han llevado aa otras oficinas que son de la, diciéndonos que vamos de apoyo y nos ponen uniformes de la empresaS.A. de C.V., que tiene su domicilio en general Salvador Alvarado 08, Int. 405, Hipódromo Condesa, en la CDMX; lo sabemos porque nos mandan a cobrar a esa oficina cuando no nos pagan por depósito, y tenemos que ir a cobrar allá en efectivo. Las oficinas son un departamento y la gente que nos encontramos nos comentó que tampoco están asegurados", detalla el escrito.