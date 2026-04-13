logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REALIZAN SUS VOTOS PERPETUOS

Fotogalería

REALIZAN SUS VOTOS PERPETUOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum: no aumentarán protestas antes del Mundial 2026

Manifestantes cerraron la caseta México-Cuernavaca por fallas en servicios básicos.

Por El Universal

Abril 13, 2026 12:42 p.m.
A
Sheinbaum: no aumentarán protestas antes del Mundial 2026

CIUDAD DE

MÉXICO
, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


confió en que las protestas sociales no aumentarán en los próximos días, previo a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, el próximo 11 de junio.
En conferencia de prensa se le cuestionó a la mandataria federal derivado de diversas manifestaciones en los días recientes, de trabajadores del Metro, de maestros, de médicos, por ejemplo.
"No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno, México es un país libre, democrático, nosotros garantizamos, independientemente de los eventos internacionales, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión... pero no se van a recrudecer", expresó.
Hoy lunes, la caseta México-Cuernavaca fue cerrada por manifestantes para protestar por fallas en el suministro eléctrico y de agua; integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se concentrará en el Monumento a Cuauhtémoc.
Trabajadores del Metro anunciaron que reducirán al mínimo el número de trenes que circularán, para exigir mejoras a las condiciones de trabajo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum: no aumentarán protestas antes del Mundial 2026
Sheinbaum: no aumentarán protestas antes del Mundial 2026

Sheinbaum: no aumentarán protestas antes del Mundial 2026

SLP

El Universal

Manifestantes cerraron la caseta México-Cuernavaca por fallas en servicios básicos.

Mundial 2026 acelera la digitalización de pagos en micronegocios
Mundial 2026 acelera la digitalización de pagos en micronegocios

Mundial 2026 acelera la digitalización de pagos en micronegocios

SLP

El Universal

La llegada de turistas impulsa el uso de tarjetas y QR; advierten que no adaptarse podría costar ventas

Asesinan a un exalcalde en Oaxaca
Asesinan a un exalcalde en Oaxaca

Asesinan a un exalcalde en Oaxaca

SLP

El Universal

Sujetos armados ingresaron a la fiesta y dispararon directamente contra Francisco Gijón Vázquez.

Gobierno, rebasado por desapariciones forzadas: Alito Moreno
Gobierno, rebasado por desapariciones forzadas: Alito Moreno

Gobierno, "rebasado" por desapariciones forzadas: "Alito" Moreno

SLP

El Universal

En Rancho Izaguirre, Jalisco, se obtuvieron cerca de 100 muestras únicas de ADN para investigación.