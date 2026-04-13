Sheinbaum: no aumentarán protestas antes del Mundial 2026

CIUDAD DE

, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

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en que las protestas sociales no aumentarán en los próximos días, previo a la inauguración del, el próximo 11 de junio.Ense lea la mandataria federal derivado de diversas manifestaciones en los días recientes, de, de maestros, de médicos, por ejemplo.ningún problema en el Mundial, ninguno,es un país libre, democrático, nosotros garantizamos, independientemente de los eventos internacionales, el, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión... pero no se van a recrudecer", expresó.Hoy lunes, la caseta-Cuernavaca fuepor manifestantes parapor fallas en el suministro eléctrico y de agua; integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se concentrará en el Monumento a Cuauhtémoc.anunciaron que reducirán al mínimo el número de trenes que circularán, para exigir mejoras a las condiciones de trabajo.