Sheinbaum no descarta cambio de fecha para elección del PJ en 2028
La reforma electoral contempla cambios en la elección judicial y no incluye consulta de revocación de mandato.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- En el marco de lareforma electoral , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
mencionó que "es una probabilidad" el cambio de fecha de la elección del Poder Judicial para 2028.
"Lo estamos revisando. Es una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 28, que lo enviemos como propuesta, a definición del Congreso. Estamos evaluando también los costos, porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo", dijo.
"Entonces hacerlo en otro año, también implicaría sus costos entonces, estamos evaluando qué significaría. Y también la cantidad de boletas que tendría la ciudadanía en un año", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.
Recordó que ya no se elegiría a ministros de la Corte y al Tribunal de Justicia.
"Lo estamos evaluando y también el tema de la revocación", dijo.
—"¿La revocación de mandato para el 2017 sigue en pie?", se le preguntó.
—"Ya vamos a hablar de eso después", aseguró al mismo tiempo de señalar que la propuesta de la reforma electoral no contempla nada respecto a la consulta de revocación.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum no descarta cambio de fecha para elección del PJ en 2028
SLP
El Universal
La reforma electoral contempla cambios en la elección judicial y no incluye consulta de revocación de mandato.
Fuga de 23 reos en Puerto Vallarta: Harfuch descarta ataque externo
SLP
El Universal
Tras la fuga de 23 internos, la Secretaría de Marina detuvo a cuatro y continúa la búsqueda con apoyo federal.
Video: Cae templete en foto de graduación de la Ibero; hay 33 heridos
SLP
SinEmbargo.mx
Protección Civil atribuye el colapso del templete a una mala instalación en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe.