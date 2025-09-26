Sheinbaum pide aclaración a Adán Augusto por supuestos 79 mdp no declarados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "Que aclare", se limitó a decidir la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al senador de Morena, Adán Augusto López, quien supuestamente no declaró 79 millones de pesos.

"Que aclare, que aclare el senador", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 26 de septiembre en Palacio Nacional.

Esto también en el marco de la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, y ahora detenido por su relación con el grupo delincuencial "La Barredora".

De acuerdo con la unidad de investigación de N+ Focus, el coordinador de Morena en el senado "en los últimos años recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial".

"Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluyen empresas beneficiadas con recursos públicos, y en al menos un caso una empresa señalada por el SAT como fantasma", se informó.