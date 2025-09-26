EU pide la captura de exregidor de Xalapa

Xalapa, Ver.- El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden internacional de aprehensión en contra de Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, quien está acusado de ser parte de una red de crimen organizado y explotación infantil encabezada por Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo.

La orden de aprehensión S125 Cr.370 activa la alerta roja de Interpol, que permite detener a García Peña donde se encuentre.

El gobierno de Estados Unidos proporcionó un número telefónico: +1-212-637-1033, y el correo electrónico usanys.lldm@usdoj.gov para proporcionar pistas que conduzcan a la detención del también exsubdirector jurídico del Ayuntamiento de Xalapa.

La orden internacional de detención se produce luego de que el pasado 10 de septiembre se dieran a conocer nuevas acusaciones contra Naasón y otras cinco personas, incluyendo a García Peña, por delitos cometidos aprovechando su posición en la Luz del Mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En específico, sobre García Peña la acusación señala que “actuó como jefe de relaciones públicas de Naasón y de la iglesia de la Luz del Mundo y abusó de esa posición para impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran el abuso a las fuerzas del orden”.

Por ello, está acusado de conspiración de crimen organizado; de ser declarado culpable enfrentaría una pena de 20 años de prisión. Se desconoce el paradero de García Peña, cuya esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, es regidora de Xalapa.

De Jalisco a Veracruz

Bajo el amparo de liderazgos y autoridades del municipio de Xalapa, capital de Veracruz, Silem García Peña, vocero de la Iglesia la Luz Del Mundo, logró construir alianzas político-electorales que lo mantuvieron vigente por 20 años.

El político proveniente de Jalisco sentó sus redes en la capital veracruzana, donde ofertaba un ejército de votantes de la Luz del Mundo.

En 2021, con el respaldo de un liderazgo morenista xalapeño, logró que su esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, fuera candidata de Morena a una regiduría, posición que ganó y actualmente desempeña.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en la elección municipal de este año intentó que Movimiento Ciudadano postulara a su hija como regidora, pero los liderazgos locales del partido lo impidieron.