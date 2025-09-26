logo pulso
Antro en Julián de los Reyes operó sin permiso municipal

El director de Comercio confirmó que se suspendió toda actividad en este espacio

Por Rolando Morales

Septiembre 26, 2025 11:19 a.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, confirmó la detección de un antro clandestino en la calle Julián de los Reyes, en pleno Centro Histórico de la capital potosina, tras denuncias de vecinos de la zona.

El funcionario detalló que operaba como una casa adaptada para eventos de música electrónica, pero no cuenta con ningún tipo de permiso municipal; sin embargo, puntualizó que durante las últimas semanas no se ha registrado actividad en este espacio. 

"Lo acabamos de detectar hace algunos días, precisamente por las redes sociales. Para nosotros eso es una denuncia ciudadana y hemos estado monitoreando y no ha abierto estos días", señaló.

De la Vega explicó que ya se verificó en el sistema la dirección denunciada y no aparece en los registros de licencias de funcionamiento, por lo que se mantiene un operativo de vigilancia para actuar en caso de que el establecimiento vuelva a abrir.

El director añadió que el monitoreo nocturno está a cargo de ocho inspectores, quienes han realizado recorridos constantes en distintos puntos de la ciudad para detectar y clausurar comercios que operen fuera de la ley.

Vecinos de la zona ya habían manifestado su inconformidad por la operación de este establecimiento desde el pasado mes de agosto, debido al riesgo que representa tanto por la falta de seguridad como por el impacto en la tranquilidad de la zona.



