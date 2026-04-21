Sheinbaum pide al Senado que 96 militares de EU ingresen a México

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado dos solicitudes de permiso para que ingresen a territorio mexicano un total de 96 militares de Estados Unidos con armamento para realizar acciones de capacitación a tropas militares, así como operaciones de paracaidismo y sobrevuelos en el estado de Hidalgo y Ciudad de México.

Detalles confirmados sobre la solicitud presidencial

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la solicitud para que 73 elementos militares con el armamento y equipo empleado, a bordo de la aeronave tipo C-130 "Hércules" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

La aeronave de transporte tipo C-130 "Hércules" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América que trasladará al personal militar, arribará y partirá de la Base Aeronaval de Campeche, ubicada en el Aeropuerto Internacional "Ingeniero Alberto Acuña Ongay" de la ciudad de Campeche, Campeche.

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Acciones de la autoridad para ejercicios y adiestramiento

Ello a efecto de que participen en el "Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026" que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026 en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum solicita autorización para que se permita el ingreso a territorio nacional de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL's de la Armada de los Estados Unidos de América, a efecto de que compartan el adiestramiento denominado "Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales".

Los militares extranjeros ingresarán a México a bordo del aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América tipo "Hércules" C-130 con armamento al evento que se llevará a cabo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026, en los estados de Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

Se incluye, en la solicitud presidencial, que dicha capacitación contempla operaciones de paracaidismo estilo caída libre, que se realizará en la Unidad Naval de Operaciones Especiales localizadas en Donato Guerra, Estado de México, y se extenderá sobre el espacio aéreo del estado de Hidalgo y la Ciudad de México.