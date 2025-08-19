logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero

La presidenta de México desmiente cualquier acuerdo reciente

Por El Universal

Agosto 19, 2025 09:38 a.m.
A
Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto Portero, una iniciativa destinada para, supuestamente, fortalecer la colaboración entre EU y México en la lucha contra los cárteles.

"No hay ningún acuerdo para una operación que se haya acordado recientemente con la DEA", señaló.

"Quiero hacer una aclaración: el día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman `Portero´. No hay ningún acuerdo con la DEA.

"La DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA". 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero
Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero

Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero

SLP

El Universal

La presidenta de México desmiente cualquier acuerdo reciente

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España
Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

SLP

El Universal

Rechazó versión de diario ABC que dijo que residiría en lujoso barrio madrileño

Sufre Acapulco por muerte de peces
Sufre Acapulco por muerte de peces

Sufre Acapulco por muerte de peces

SLP

EFE

Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende
Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende

Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende

SLP

El Universal

La agresión ocurrió durante una fiesta patronal