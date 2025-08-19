Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero
La presidenta de México desmiente cualquier acuerdo reciente
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto Portero, una iniciativa destinada para, supuestamente, fortalecer la colaboración entre EU y México en la lucha contra los cárteles.
"No hay ningún acuerdo para una operación que se haya acordado recientemente con la DEA", señaló.
"Quiero hacer una aclaración: el día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman `Portero´. No hay ningún acuerdo con la DEA.
"La DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA".
