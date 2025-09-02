logo pulso
Sheinbaum rechaza ayuda militar de EEUU según Trump

Sheinbaum defiende postura ante cárteles en México tras críticas de Trump

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 01:42 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Donald Trump aseguró que su par mexicana, Claudia Sheinbaum, es una mujer "elegante e increíble" que, sin embargo, rechaza que Estados Unidos envíe al ejército a combatir a los cárteles "porque tiene miedo".

La declaración la dio al medio Daily Caller, un sitio web de noticias de derecha, difundida el lunes; ahí, Trump dijo: "me agrada mucho la presidenta (Sheinbaum). Creo que es una mujer increíble. Es realmente una mujer impresionante, en algunos, en ciertos sentidos, muy elegante, hermosa".

El mandatario estadounidense lamentó que "México está dirigido por los cárteles. Lo está".

Trump añadió que "le he ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos".

Cuando la periodista Reagan Reese le preguntó por qué, Trump respondió: "Porque tiene miedo. Tiene mucho miedo".

Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump volvió a declarar que México está dirigido por los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó también ante el encuentro que tendrá el miércoles con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"No es cierto, no es cierto, va muy bien el gabinete de Seguridad, está haciendo muy buen trabajo, la verdad", respondió Sheinbaum al final de su conferencia en el Salón Tesorería.

Insistió: "Nosotros vamos a buscar siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, siempre y el entendimiento al que estamos llegando (sobre seguridad) es bueno, porque es en un marco de respeto, entonces vamos a quedarnos ahí".

