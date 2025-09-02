"Así como que le hagan mucho, no verdad": Sheinbaum sobre "Alito"
La Presidenta reaccionó a los dichos del líder del PRI en primer informe
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las manifestaciones que hizo el senador priista Alejandro "Alito" Moreno durante la sesión del Congreso General y la recepción del primer informe de gobierno de la titular del Ejecutivo federal.
En su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que al presidente nacional del PRI no le hacen caso.
"Pues así como que le hagan mucho, mucho caso, no verdad", expresó al reiterar que "la derecha no pinta" en el país.
Insistió en que México es un país democrático y libre, además que hay libre manifestación, no como en gobiernos pasados. "En México no hay censura, hay libertad total", refirió.
El senador Moreno llamó "narcopolíticos "a los legisladores de Morena durante la sesión del Congreso General y la recepción del primer informe de gobierno de la Presidenta.
"El PRI jamás permitirá que Morena asesine la democracia, ni que asesine a los opositores, porque no les tenemos miedo y no les tengo miedo, aquí los voy a enfrentar con la ley y con la razón, bola de 'narcopolíticos' y corruptos que destruyen al país", dijo Moreno.
