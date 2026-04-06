Sheinbaum rechaza informe ONU sobre desaparición forzada
La mandataria federal reafirma el rechazo tajante a la desaparición forzada como práctica del Estado mexicano.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardoreaccionó el informe que presentó el
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Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que habrá una "mayor extensión" por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sheinbaum Pardo argumentó que "no es un comité de la ONU, sino de expertos, vinculado a la ONU" y que el análisis realizado refiere al caso de cuatro estados de 2009 a 2017, con extrapolación hasta 2025.
También argumentó que la SRE y Segob enviaron previamente un documento informando sobre las acciones actuales con organismos, el cual "no fue considerados por esta comisión".
"No tiene nada que ver con los colectivos ni con la solidaridad con padres y madres, ni con la visión de la oposición", señaló respecto a lo estipulado en el comunicado del Colectivo.
"Rechazamos tajantemente la desaparición forzada como herramienta del Estado mexicano", dijo.
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