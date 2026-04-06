Sheinbaum rechaza informe ONU sobre desaparición forzada

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

el informe que presentó el

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de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).En sude este lunes en, la Mandataria federal indicó que habrá una "" por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Gobernación (Segob).Sheinbaum Pardo argumentó que "no es un comité de la ONU, sino de expertos, vinculado a la ONU" y que el análisis realizado refiere al caso dede 2009 a 2017, con extrapolación hasta 2025.También argumentó que laenviaron previamente unsobre las acciones actuales con organismos, el cual "no fue considerados por esta comisión"."No tiene nada que ver con losni con la solidaridad con padres y madres, ni con la visión de la oposición", señaló respecto a lo estipulado en el comunicado del Colectivo.lacomo herramienta del", dijo.