Auto arrolla a 11 personas en carretera México-Pachuca; 4 mueren

TECÁMAC, Méx.- Un automóvil particular arrolló a 11 personas en la carretera México-Pachuca, a la altura del Hospital Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); cuatro murieron en el lugar y siete más resultaron lesionadas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron a las 02:00 de la mañana de este lunes; el conductor del vehículo circulaba a exceso de velocidad.

En un primer momento, se impactó contra otro automóvil y posteriormente contra las personas que estaban afuera de las instalaciones del nosocomio en espera de información de sus familiares.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil de Tecámac para resguardar la zona, así como elementos de Protección Civil.

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Minutos más tarde, arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

De las personas que fallecieron, dos murieron de manera inmediata tras el impacto, mientras que las otras dos murieron cuando recibían atención médica.

Entre los lesionados se encuentra el conductor del vehículo, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.